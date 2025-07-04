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Тюменские специалисты обновили пять участков водопроводных сетей в Краснодоне

Экономика, 10:03 04 июля 2025

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Пять участков водопроводных сетей в Краснодоне обновили специалисты компании "ТюменьБурСтрой" из Тюменской области. Они приступили к благоустройству территорий после масштабной работы, сообщает администрация муниципального округа со ссылкой на ресурс "Тюмень - Краснодон".

"На сегодняшний день мы закончили пять объектов. Это водопроводные сети по улицам Первоконная, Некрасова, Садовая, квартал Титова. Мы занимаемся благоустройством. Это вывоз грунта, вывоз сухих веток, очистка тротуаров, благоустройство вокруг колодцев. Работы на квартале Титова думаем закончить ближайшие два дня", - рассказала мастер компании "ТюменьБурСтрой" Валентина Никифорова.

Отметим, новый водовод соединяет социальные учреждения, дома в частном секторе, многоквартирные дома. Все работы по благоустройству планируют завершить за 10 рабочих дней.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским округом действует с июня 2022 года.

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# ЖКХ , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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