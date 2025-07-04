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Жителей Ишима приглашают на семейный квест

Общество, 17:12 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квест "Семья в сердце города" подготовили в Ишиме ко Дню семьи, любви и верности. Горожан вместе с детьми приглашают на стадион "Центральный" 8 июля в 15 часов.

Участники пройдут испытания и доберутся до главного приза. Организаторы обещают увлекательный праздник для всех возрастов, где можно обняться, посмеяться и почувствовать себя настоящей командой. Заявку могут подать все желающие до 7 июля по ссылке.

"Это возможность для каждой семьи весело и с пользой провести время вместе! Мы подготовили увлекательные станции где каждый член семьи сможет проявить себя, научиться чему-то новому и, самое главное, укрепить свои семейные узы", - сообщили в администрации Ишима.

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# День семьи любви и верности , Ишим , квест , семьи

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