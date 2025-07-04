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ЦБ выпустит в обращение памятную монету к 50-летию Нового Уренгоя

Общество, 16:38 04 июля 2025

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Банк России выпустит в обращение памятную монету к 50-летию Нового Уренгоя 7 июля. Серебряная монета номиналом в 3 рубля выходит в серии "Города".

Как сообщается на сайте регулятора, на ее оборотной стороне рельефно запечатлена стела "Новый Уренгой" на фоне изображения буровых работ, выполненного в технике лазерного матирования. Вверху слева — рельефная надпись в две строки "50 лет", по окружности — национальный орнамент.

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Напомним, Новый Уренгой - один из молодых городов страны и индустриальный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Его начали строить одновременно с освоением Уренгойского газового месторождения, на момент открытия оно было крупнейшим в мире. В этом году город отмечает свое 50-летие.

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# Новый Уренгой , памятная монета , Центробанк

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