ЦБ выпустит в обращение памятную монету к 50-летию Нового Уренгоя

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Банк России выпустит в обращение памятную монету к 50-летию Нового Уренгоя 7 июля. Серебряная монета номиналом в 3 рубля выходит в серии "Города".

Как сообщается на сайте регулятора, на ее оборотной стороне рельефно запечатлена стела "Новый Уренгой" на фоне изображения буровых работ, выполненного в технике лазерного матирования. Вверху слева — рельефная надпись в две строки "50 лет", по окружности — национальный орнамент.

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Напомним, Новый Уренгой - один из молодых городов страны и индустриальный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Его начали строить одновременно с освоением Уренгойского газового месторождения, на момент открытия оно было крупнейшим в мире. В этом году город отмечает свое 50-летие.