Новый ФАП открылся в селе Новолокти Ишимского округа

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый ФАП открылся в с. Новолокти Ишимского муниципального округа. Медицинское учереждение будет обслуживать 882 человека.

В распоряжение работников фельдшерско-акушерского пункта поступили дефибриллятор, электрокардиограф, экспресс-анализаторы для определения уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, кислородный концентратор и многое другое.

За последние три года в Ишимском муниципальном округе появилось 12 модульных ФАПов. Их открытие стало возможным благодаря федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает инфоцентр правительства региона.