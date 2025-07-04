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Новый ФАП открылся в селе Новолокти Ишимского округа

Общество, 20:02 04 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый ФАП открылся в с. Новолокти Ишимского муниципального округа. Медицинское учереждение будет обслуживать 882 человека.

В распоряжение работников фельдшерско-акушерского пункта поступили дефибриллятор, электрокардиограф, экспресс-анализаторы для определения уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, кислородный концентратор и многое другое.

За последние три года в Ишимском муниципальном округе появилось 12 модульных ФАПов. Их открытие стало возможным благодаря федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает инфоцентр правительства региона.

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