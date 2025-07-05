В Тюмени пройдет лекция с психологами "Что подростки не рассказывают родителям"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Лекция "Что подростки не рассказывают родителям и как с этим быть?" состоится в молодежной резиденции "Башня" 10 июля. Жителей ждут к 19 часам в зале "Повод", сообщают организаторы.

Спикерами выступят подростковый психолог Надежда Горбунова и семейный психолог Екатерина Громова. На встрече они расскажут, почему подростки отдаляются от родителей, про первые тревожные сигналы в поведении, а также как наладить диалог с подростком и какие способы поддержки есть для сохранения контакта.

Возрастное ограничение: 16+