Тюменским водителям рассказали о способах экономии топлива

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским водителям рассказали о способах экономии топлива. Сейчас стоимость бензина АИ-92 составляет 55-56 рублей, АИ-95 - 60-61 рубль, пишет tmn.aif.ru.

"Летом высокие температуры влияют на тепловую нагрузку двигателя. Активнее работают система охлаждения и климат-контроль, что увеличивает общее энергопотребление автомобиля. Однако существуют проверенные стратегии, которые позволяют снизить расход топлива в жаркое время года. Один из базовых элементов является стиль вождения. Частые ускорения, торможения и резкие перестроения приводят к неэффективному использованию ресурса двигателя. Умеренное, плавное управление с равномерной скоростью — особенно при загородных поездках — позволяет экономить топливо без ущерба для динамики. Правильное давление в шинах оказывает прямое влияние на потребление горючего. Пониженное давление увеличивает силу сопротивления качению, из-за чего повышается нагрузка на двигатель", - сказали в пресс-службе ГК АВТОДОМ.

Эксперты советуют проверять в машине давление хотя бы раз в две недели. Это позволяет избежать перерасхода топлива и продлить срок службы ходовой части. Кондиционер летом — не роскошь, а необходимость. Тем не менее, использование климатической установки требует значительного запаса энергии. Чтобы уменьшить нагрузку, рекомендуется избегать экстремально низких настроек температуры и использовать вентиляцию экономно, особенно в городской среде.

Кроме того, сопротивление воздуха напрямую влияет на расход. При движении с высокой скоростью открытые окна увеличивают сопротивление воздуха, заставляя двигатель работать интенсивнее. Поэтому на трассе логично держать окна закрытыми, включая вентиляцию, тогда как в черте города естественное проветривание может быть уместным.

Также следует учитывать техническое состояние основных систем. Новый воздушный фильтр, исправные свечи и чистая топливная система обеспечивают полное сгорание топлива и минимальные потери. Регулярное ТО снижает риски перерасхода и продлевает срок службы силовой установки.