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В Тюмени стартовал летний "Книжный обменник"

Общество, 12:08 05 июля 2025

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Летний "Книжный обменник" стартовал в Тюмени 5 июля. Он будет работать до 15 часов возле Благотворительного фонда развития города по ул. Малыгина, 51, сообщает информационный центр правительства региона.

Впервые за 20 лет организаторы решили увеличить плату за вход на книжный развал до 100 рублей.

"Стоимость "билета" не менялась с 2006 года и составляла всего 10 рублей. Собранные средства всегда идут на благотворительность. И сейчас, учитывая, как сильно за прошедшие два десятилетия все подорожало, эти суммы выглядят мизерными. А на фоне роста цен на книги 100 рублей за возможность получить интересные вам произведения – на наш взгляд, все еще весьма выгодная сделка", – отметила куратор проекта Алёна Бучельникова.

Дети по-прежнему могут обмениваться книгами бесплатно, для этого будет установлен отдельный стол. За прочитанный наизусть стишок Книжная фея угостит ребят конфетами.

Кроме того, по соседству с книжным развалом откроется традиционная мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Также будет организован сбор макулатуры.

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# благотворительный фонд , БФРГТ , книжный обменник

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