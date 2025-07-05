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Тюменские активисты могут поучаствовать в форуме "ПроРегион"

Общество, 16:48 05 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Десятый окружной молодежный образовательный форум "ПроРегион" состоится в Новосибирской области с 9 по 12 сентября. На образовательной площадке соберутся молодые активисты, чтобы обсудить важные социальные вопросы и найти новые пути развития.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, пишет "Мегатюмень". Всего ожидается 300 участников. Это лидеры и активисты молодежных объединений и сообществ, которые занимаются социально значимой деятельностью в своих регионах, а также студенты, педагоги, инженеры, фотографы, музыканты и ученые.

В этом году форум посвятили технологиям создания сообществ для развития человеческого капитала. Речь пойдет о знаниях, умениях и навыках, влияющие на социальную и экономическую продуктивность молодого профессионала. Его развитие помогает людям максимально эффективно использовать свои способности в трудовой деятельности. На событии объяснят, почему развитие человеческого капитала стало одним из главных приоритетов государства.

Участники познакомятся с лидерами из областей прикладных знаний и займутся созданием пространства для развития человеческого капитала. На форуме они получат практические рекомендации, новые идеи и стратегии для личностного и профессионального роста, а также возможность наладить контакты с единомышленниками. Молодые специалисты применят полученные знания и навыки для улучшения жизни в своих регионах.

Подать заявку можно до 9 июля на платформе "Молодежь России".

Возрастное ограничение: 18+

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# молодежь , образования

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