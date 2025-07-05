Смертельная авария с участием четырех машин произошла в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Смертельная авария с участием четырех машин произошла на 173-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Тюменском районе 5 июля. Движение по трассе частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, водитель автомобиля Skoda при обгоне выехал на встречную полосу. Произошло столкновение со встречным автомобилем Volkswagen рolo, от удара легковые автомобили отбросило на грузовики MAN и Hyundai.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В ДТП погиб 40-летний пассажир Volkswagen, водитель авто получил ранения. Также травмы получили водитель и трое пассажиров Skoda.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку по факту смертельного ДТП. Ход и результаты поставлены на контроль.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области