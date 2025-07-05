В Заводоуковском округе утонул мужчина

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Мужчина утонул во время купания в реке Бегила в Заводоуковском округе 5 июля. Сообщение поступило около 11 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, полиции, спасатели ТОСЭР. Тело утонувшего было обнаружено.

Тюменцам напоминают быть осторожными вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегать правилами безопасности. При выходе на воду на лодке необходимо иметь при себе спасательные жилеты, другие средства, которые помогут в экстренной ситуации.

Особое внимание специалисты советуют уделять детям: не оставлять их без присмотра, рассказать об опасности купания без сопровождения взрослых, в несанкционированных местах.