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Фотогалерея: в Тобольске проходит фестиваль “Лето в Тобольском кремле”

Общество, 20:23 05 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

XVI Музыкальный фестиваль “Лето в Тобольском кремле” стартовал в Тобольске 5 июля. На открытии прозвучит около 20 лучших оперных произведений. Участие принимают такие артисты, как Ильдар Абдразаков, Анастасия Сагайдак, Кирилл Белов и Екатерина Сергеева.

Фестиваль продлится до 12 июля. Подробная программа представлена на сайте.

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# Лето в Тобольском кремле

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