Пять аварий с детьми произошли вчера в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять аварий с детьми произошли вчера в Тюменской области накануне. Водитель Peugeot сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. Подросток пересекал нерегулируемый пешеходный переход на ул. Ставропольской Тюмени, не спешившись. Пострадавший получил ранения, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Пятилетняя пассажирка автобуса 14 маршрута получила травму в столкновении автобуса и автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке ул. Алебашевской и проезда Солнечного. Водитель легковой машины не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге. Девочка во время столкновения ударилась об спинку переднего сиденья.

Грузовой автомобиль Volvo и Hyundai столкнулись вечером на 317 км трассы Екатеринбург - Тюмень. По предварительным данным, 33-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию до легковушки. В результате аварии ранения получили 47-летний водитель Hyundai, 45-летняя и 17-летняя пассажиры этого автомобиля.

Hyundai сбил девятилетнюю девочку на ул. Пражской. Предварительно, школьница перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода. По пояснениям 37-летней водителя иномарки, она не заметила девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Школьница получила травму.

Мощный электросамокат, на котором ехали дети восьми и четырех лет, опрокинулся вечером на ул. Тундровой. Предварительно, восьмилетний водитель электросамоката, мощность которого 600 ватт, двигаясь по дороге, не справился с управлением. В результате аварии ранения получила четырехлетняя пассажирка, она госпитализирована в больницу. Мальчик взял электросамокат с разрешения отца и поехал кататься с девочкой-соседкой. Со слов отца мальчика, он не знал, что у электросамоката большая мощность. На мужчину составили административный материал за передачу управления транспортом лицу, не имеющему соответствующего права.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.