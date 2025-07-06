Более 1,9 тысяч школьников поработают во второй смене "Отрядов мэра" Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,9 тыс. школьников будут трудиться во второй смене "Отрядов мэра" в Тюмени с 7 июля. Подростки также могут записаться в резерв третьей смены.

Подросткам от 14 до 17 лет предстоит отработать по три часа 10 рабочих дней, то есть до 18 июля. Для них предусмотрена зарплата 5 тыс. 853,91 рублей, выяснил "Вслух.ру".

Тем временем продолжают формировать резерв на третью смену "Отрядов мэра", которая продлится с 4 по 15 августа.

Напомним, что летом в "Отрядах мэра" смогут поработать пять тыс. ребят по 50 профессиям.

Всего же летом будет трудоустроено более 9,4 тыс. подростков: кроме "Отрядов мэра", ребята поработают на тюменских предприятиях.