Победителей регионального этапа "Семейной Зарницы" определили в Тюменской области
Победителей регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Семейная Зарница" определили в Тюменской области. Первое место заняла команда Зазулиных из Голышмановского округа. Она и представит регион на финальном этапе.
"Сегодня главное не то, как команды бегали и кидали гранаты, а то, что семьи приехали провести время вместе. Своим примером они показывают, как можно здорово организовать совместный досуг, а это самое ценное. Спасибо им за их смелость", - обратилась к участникам "Семейной Зарницы" член главного штаба движения "ЮНАРМИЯ", первый заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.
Отметим, второе место заняла семья Брюховцевых из Сладковского округа, на третьем - Пашковских из Казанского округа.