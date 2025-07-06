Победителей регионального этапа "Семейной Зарницы" определили в Тюменской области

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Движение первых" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Движение первых"

Победителей регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Семейная Зарница" определили в Тюменской области. Первое место заняла команда Зазулиных из Голышмановского округа. Она и представит регион на финальном этапе.

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Движение первых" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Движение первых"

"Сегодня главное не то, как команды бегали и кидали гранаты, а то, что семьи приехали провести время вместе. Своим примером они показывают, как можно здорово организовать совместный досуг, а это самое ценное. Спасибо им за их смелость", - обратилась к участникам "Семейной Зарницы" член главного штаба движения "ЮНАРМИЯ", первый заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.

Отметим, второе место заняла семья Брюховцевых из Сладковского округа, на третьем - Пашковских из Казанского округа.