Травматолог из Тюмени рассказал о наиболее частых травмах самокатчиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Про наиболее часто встречающиеся травмы самокатчиков рассказал травматолог-ортопед городской поликлиники №1 Евгений Волков. Столкновения с транспортом и пешеходами в самом легком варианте оборачиваются ушибами.

"Возросшая популярность электросамокатов привела к тому, что характер встречающихся травм стал непредсказуем: от ушибов, ссадин и изолированных переломов до сочетанной и множественной травмы, которая требует одномоментного участия различных специалистов. Как правило, при аварии на самокатах люди ломают фаланги пальцев, пястные кости и лучевую кость на руке, там, где лучезапястный сустав. Многие падают на колени, что приводит к сильному ушибу и кровоизлияниям в полость сустава. Но также при падении многие ударяются головой, получая сотрясение или ушиб мозга разной степени тяжести, в некоторых случаях это может привести к отдаленным неблагоприятным последствиям в виде умственных, коммуникативных и поведенческих нарушений", - пояснил травматолог-ортопед городской поликлиники №1 Евгений Волков.

Доктор порекомендовал для снижения рисков при катании на электросамокатах соблюдать ряд мер предосторожности. Использовать защитную экипировку, следовать правилам дорожного движения, избегать катания в неблагоприятных условиях, ограничить скорость, не кататься в наушниках и избегать катания в тёмное время суток, пишет МегаТюмень.