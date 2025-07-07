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В Тюмени злостный нарушитель скоростного режима попал в "Паутину"

Происшествия, 13:21 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 превышений скорости "собрал" на дорогах Тюмени автомобиль "ZEEKR" с иностранными номерами с апреля. Выявить нарушителя помогла система "Паутина".

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, сотрудники задержали автомобиль, штрафы выписаны на 45-летнюю собственницу машины.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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