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Сбер и "ТАЛК лизинг" подписали соглашение о внедрении цифровых технологий

Экономика, 15:32 08 июля 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк и лизинговая компания "ТАЛК лизинг" заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в лизинге, включая использование искусственного интеллекта. В рамках международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге документ подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор "ТАЛК лизинг" Михаил Благовисный.

Соглашение предполагает совместную работу, направленную на активное использование цифровых решений, внедрение и усиление технологий искусственного интеллекта и роботизированных процессов в управлении лизинговым бизнесом, стимулирование научных разработок и создание передовых технологических платформ для российских предприятий.

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Сегодня компании, выбирая Сбер, получают доступ не только к финансовым инструментам, но и к передовым технологическим решениям. Мы рады, теперь в числе наших партнёров крупная региональная лизинговая компания "ТАЛК лизинг", которая в числе первых интегрирует инновационные разработки в свои процессы. Такое партнёрство — наглядный пример того, как взаимодействие крупного бизнеса и технологических лидеров способствует развитию экономики. Внедрение цифровых решений повышает эффективность компаний, укрепляет их конкурентоспособность и в конечном итоге формирует новые стандарты для всей отрасли. Именно такие проекты создают основу для устойчивого роста и технологического суверенитета России".

Михаил Благовисный, генеральный директор "ТАЛК лизинг":

"Сотрудничество вышло на новый уровень: стратегия цифровой трансформации "ТАЛК лизинг" реализуется с 2024 года. Наша цель — стать лидером в сегменте лизинга для субъектов МСП в УрФО за счёт внедрения цифровой экосистемы. Сбер — ведущий разработчик в сфере финансовых технологий и искусственного интеллекта в России — предлагает уникальные решения, которые позволят нам гораздо быстрее реализовать поставленные задачи, оптимизировать бизнес-процессы, повысить их эффективность, улучшить клиентский сервис. До конца года мы начнём совместную работу в нескольких направлениях, например, с помощью внедрения прогнозных моделей сможем определять реальный потенциал клиентов, оценивать качество будущей сделки. Ещё одна задача — роботизация, которая сведёт к минимуму ошибки и ускорит важные процессы, освободив сотрудников от рутины. Рассматриваем возможности использования технологий машинного зрения для распознавания документов, нового поколения генеративных моделей для анализа и оптимизации бизнес-процессов".

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erid: 2Vtzqv8S5bM, ПАО Сбербанк

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# лизинг , Сбер

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