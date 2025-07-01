Выставку художника с ОВЗ откроют в Тюмени
Открытие выставки "Свечение Родины моей" художника с ОВЗ Александра Истомина состоится в Тюмени в штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) 23 июля, начало — в 14 часов.
Находясь в инвалидном кресле, он пишет картины, пробует новые техники: графику, пастель, акварель, гуашь, акрил. Сам о своем творчестве он говорит так: "Я не обладаю профессиональными навыками и знаниями, рисую по внутренней интуиции, нахожусь в постоянном поиске чего-то нового, экспериментирую. Я рисую для себя - по настроению и желанию. Радуюсь, когда мои работы поднимают людям настроение".
Выставка картин Александра Истомина "Свечение Родины моей" состоится по инициативе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.
Возрастное ограничение: 0+.