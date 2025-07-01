  • 10 июля 202510.07.2025четверг
  • USD78,1727
    EUR91,4175
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер южный

Выставку художника с ОВЗ откроют в Тюмени

Общество, 08:14 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие выставки "Свечение Родины моей" художника с ОВЗ Александра Истомина состоится в Тюмени в штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) 23 июля, начало — в 14 часов.

Находясь в инвалидном кресле, он пишет картины, пробует новые техники: графику, пастель, акварель, гуашь, акрил. Сам о своем творчестве он говорит так: "Я не обладаю профессиональными навыками и знаниями, рисую по внутренней интуиции, нахожусь в постоянном поиске чего-то нового, экспериментирую. Я рисую для себя - по настроению и желанию. Радуюсь, когда мои работы поднимают людям настроение".

Выставка картин Александра Истомина "Свечение Родины моей" состоится по инициативе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , люди с ОВЗ , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 10.07.2025Три экотропы откроют для посещения в Тобольске
08:56 10.07.2025Встречи с HR-лидерами, менторские сессии и мастер-классы пройдут в День молодого специалиста TNF
08:43 10.07.2025Счастливые семьи Тюмени встретятся в молодежной "Башне"
08:27 10.07.2025В Тюмени на участке ул. Саратовской движение транспорта закрыто до 10 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора