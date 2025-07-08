В Тюменской области на федеральных трассах снижается количество ДТП
Положительную динамику в сфере дорожной безопасности наблюдают второй год на федеральных трассах в Тюменской области.
Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменской линии" 8 июля.
"Федеральные трассы отличались большим количеством аварий, увеличением тяжести последствий. Трафик здесь большой. В прошлом году фиксировали снижение трех показателей аварийности: число аварий, количество пострадавших и погибших. Эта положительная динамика сохраняется. Мы видим результаты работы, которую проводят собственники дорог, Госавтоинспекция вместе с разными ведомствами", — сказал Андрей Миллер.
Отметим, за полгода на федеральных дорогах Тюменской области произошло 118 аварий. 28 человек погибли. 189 участников дорожного движения получили различные травмы.
Инна Пахомова