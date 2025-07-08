  • 8 июля 20258.07.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области на федеральных трассах снижается количество ДТП

Общество, 16:05 08 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Положительную динамику в сфере дорожной безопасности наблюдают второй год на федеральных трассах в Тюменской области.

Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменской линии" 8 июля.

"Федеральные трассы отличались большим количеством аварий, увеличением тяжести последствий. Трафик здесь большой. В прошлом году фиксировали снижение трех показателей аварийности: число аварий, количество пострадавших и погибших. Эта положительная динамика сохраняется. Мы видим результаты работы, которую проводят собственники дорог, Госавтоинспекция вместе с разными ведомствами", — сказал Андрей Миллер.

Отметим, за полгода на федеральных дорогах Тюменской области произошло 118 аварий. 28 человек погибли. 189 участников дорожного движения получили различные травмы.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аварии , Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 08.07.2025Хотите управлять дронами? Станьте оператором БПЛА
16:05 08.07.2025В Тюменской области на федеральных трассах снижается количество ДТП
15:43 08.07.2025Семь пар Тюменского района получили медали "За любовь и верность"
15:21 08.07.2025Сотрудники тюменской компании вышли в полуфинал всероссийского конкурса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора