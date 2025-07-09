Специалисты тюменской компании реконструируют водовод в Краснодоне

| Фото: скриншот видео ресурса "Тюмень - Краснодон" | Фото: скриншот видео ресурса "Тюмень - Краснодон"

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодоне врезали новый водовод в действующий. Протяженность обновленного трубопровода составила 1,2 тыс. м, его диаметр - 400 мм, сообщает ресурс "Тюмень – Краснодон".

"Построили мы его по договору между Краснодоном и Тюменской областью. Скоро всё запустим, и вода будет. Следующий участок — на улице Некрасова", - рассказал представитель компании "ТюменьБурСтрой" Иван Рыбаков.

По его словам, врезаться в действующую инфраструктуру всегда сложно, есть свои особенности. после этого водовод промоют, после чего жители смогут получать качественную чистую воду.