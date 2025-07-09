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Специалисты тюменской компании реконструируют водовод в Краснодоне

Экономика, 18:07 09 июля 2025

скриншот видео ресурса "Тюмень - Краснодон" | Фото: скриншот видео ресурса "Тюмень - Краснодон"

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодоне врезали новый водовод в действующий. Протяженность обновленного трубопровода составила 1,2 тыс. м, его диаметр - 400 мм, сообщает ресурс "Тюмень – Краснодон".

"Построили мы его по договору между Краснодоном и Тюменской областью. Скоро всё запустим, и вода будет. Следующий участок — на улице Некрасова", - рассказал представитель компании "ТюменьБурСтрой" Иван Рыбаков.

По его словам, врезаться в действующую инфраструктуру всегда сложно, есть свои особенности. после этого водовод промоют, после чего жители смогут получать качественную чистую воду.

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# ЖКХ , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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