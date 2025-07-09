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Тоболяк получил год условного срока за кражу банковской карты

Происшествия, 13:42 09 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский районный суд вынес приговор местному похитителю банковской карты. Покупка чуть больше 1 тыс. 600 рублей обошлась ему условным сроком, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По материалам дела в январе мужчина находился у своего знакомого дома в с. Байкалово. Увидел лежащую в прихожей банковскую карту и решил сэкономить - забрал ее и отправился в магазин. Через терминал он оплатил покупку на сумму 1 тыс. 652 рубля.

В суде мужчина признал вину, от дачи показаний отказался. Учитывая все обстоятельства, ему вынесли наказание в виде лишения свободы условно на год, с испытательным сроком один год.

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# банковская карта , кража , суд

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