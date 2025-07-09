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В Тюмени бывший банковский работник похитил у пенсионеров девять миллионов рублей

Происшествия, 12:47 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бывший банковский работник, похитивший у пенсионеров более девяти миллионов рублей, предстанет перед судом в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в период с 2022 — 2024 гг. обвиняемый, имея доступ к информации, содержащей банковскую тайну, похищал деньги у клиентов банка.

При обслуживании пожилых посетителей офиса он получал доступ к их персональным данным и затем без согласия и надлежащего уведомления выпускал к их счетам дополнительные банковские пластиковые карты, которые владельцам не выдавал. Одновременно он отключал sms-уведомления о проводимых по счетам операциях.

В дальнейшем, используя имеющиеся в его распоряжении пластиковые карты и пин-коды к ним, обвиняемый снимал деньги со счетов потерпевших в банкоматах.

От преступных действий пострадали девять пенсионеров, причиненный ущерб превысил девять миллионов рублей.

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# кража , уголовное дело

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