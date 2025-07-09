Тюменцев предупредили об опасности купания в фонтанах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

"Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Взрослым и детям необходимо знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм", - сказали в ведомстве.

В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.