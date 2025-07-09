Тюменцев приглашают поучаствовать в сап-фестивале

| Фото: департамент общественных связей Тюменской области | Фото: департамент общественных связей Тюменской области

Первый тюменский сап-фестиваль пройдет в областной столице 3 августа. Тюменцев приглашают принять участие в костюмированном заплыве по Туре на сапбордах. Прием заявок уже открыт. Предполагается, что в мероприятии примут участие от 500 до 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента общественных связей Тюменской области.

Сапсерферов ждут конкурсы на лучший костюм, лучший декор доски, лучшее фото и другие. Организаторы добавили дополнительную номинацию "Русский код". Узнать более подробную информацию можно по ссылке.