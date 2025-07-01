11 техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области 9 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области 9 июля. Спасатели за сутки один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Так, в Ялуторовском округе загорелся нежилой дом, огонь перекинулся на соседние хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 149 кв. м. Пострадавших нет.

В Ишиме произошел пожар в здании магазина на ул. Республики. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на 4 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Из-за короткого замыкания в Тюмени загорелись электрощитовые на первом и втором этажах многоквартирного дома на ул. Ватутина. Пожарные эвакуировали 10 жильцов, одного спасли. Спустя час поступил вызов о возгорании на крыше этой же пятиэтажки. Огонь повредил кровлю на площади два кв. м. Никто не пострадал.

В Нижнетавдинском округе горели необработанные лесоматериалы. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 72 кв. м.

В Тюмени из-за короткого замыкания горели жилой дом в ДНТ "Подмосковье" и хозяйственная постройка на ул. Зимней областной столицы. Пострадавших нет.

В Тобольске из-за вспышки тепловоздушной смеси загорелся автомобиль ГАЗель Next. В Ялуторовске из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи на ул. Карла Либкнехта загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил потолочное перекрытие на одном кв. м.