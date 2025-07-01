В Тюменской области мужчину заключили под стражу за убийство молотком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 5 сентября Бердюжский районный суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, 2 июля обвиняемый избил молотком потерпевшего, который через три для скончался в Областной больнице № 4 Ишима от черепно-мозговой травмы.

Установлено, что обвиняемый ранее был судим, не имеет прочных социальных и семейных связей, а также злоупотребляет спиртным.