В Тюменской области мужчину заключили под стражу за убийство молотком
До 5 сентября Бердюжский районный суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По версии следствия, 2 июля обвиняемый избил молотком потерпевшего, который через три для скончался в Областной больнице № 4 Ишима от черепно-мозговой травмы.
Установлено, что обвиняемый ранее был судим, не имеет прочных социальных и семейных связей, а также злоупотребляет спиртным.