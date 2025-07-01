В ЖК "Дивный квартал у озера" идет благоустройство территории второй очереди строительства

| Фото: ГК "География" | Фото: ГК "География"

Благоустройство территории второй очереди строительства жилого комплекса "Дивный квартал у озера" идет в 5-м Заречном микрорайоне. Строителям необходимо привести в соответствие с планом площадь более 25 500 м2. На сегодняшний день работы выполнены на 70%.

Сейчас завершаются работы по укладке брусчатки, идет подготовка участков под асфальт, ставятся клумбы. Работы по установке малых архитектурных форм на придворовых территориях выполнены на 60%. Поставили скамьи, навесы, качели, карусель, игровые комплексы "Башня волшебника с лестницей", "Дом с песочным краном". Планируется также установить площадку для панна-футбола, спортивную зону и оборудовать места для спокойного отдыха.

– В рамках благоустройства идет озеленение территории площадью более 3 850 м2. Сейчас работы в этом направлении проходят в соответствии с графиком. Также, как и общее благоустройство, озеленение завершится к концу июля. Вторая очередь жилого комплекса "Дивный квартал у озера" будет сдана в третьем квартале этого года – в конце августа, – прокомментировал ход работ генеральный директор ГК "География" Эдуард Оганян.

На стадии завершения находятся фасадные работы (окраска, монтаж клинкерной плитки), практически завершены работы по чистовой отделке в местах общего пользования на типовых этажах. Идет монтаж инженерного оборудования, систем вентиляции, отопления, водоснабжения, систем пожарной сигнализации, проводятся пусконаладочные работы.

Будущие жильцы смогут получить ключи уже в сентябре. "Дивный квартал у озера" возводит группа компаний "География". Напомним, что первую очередь жилого комплекса строительная компания сдала в декабре 2023 года – с опережением графика на полгода. В Тюмени "География" также возводит ЖК "Окинава" и ЖК "Мотивы", в Кургане – ЖК "Малиновые высоты".

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