  • 10 июля 202510.07.2025четверг
  • USD78,1727
    EUR91,4175
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

2,7 млн пассажиров принимает и отправляет тюменский аэропорт Рощино ежегодно

Общество, 16:51 10 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличивается ежегодно. К концу реконструкции воздушная гавань сможет обслуживать до 3,8 млн пассажиров в год. На данный момент в Рощино преодолена отметка в 2,7 миллиона человек.

Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Аэропорт Рощино" Сергей Шишко.

Первый этап реконструкции завершили в марте. Появилось новое багажное отделение на первом этаже, на втором — "чистая зона", в которой пассажиры могут ожидать рейс для посадки. Открылись четыре новых выхода на посадку. Дополнительно введены бизнес-зал, ВИП-зал, зал повышенного комфорта. Зона досмотра пассажиров стала больше и комфортнее. Всего площадь реконструкции первой очереди составила около 23 тыс. кв. м.

Сейчас в воздушной гавани идет второй этап работ. Его планируют завершить к февралю 2026 года. Полный финиш реконструкции ожидается в 2027 году, тогда площадь аэровокзала увеличится до 46 тыс. кв. м.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аэропорт Рощино , реконструкция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 10.07.2025Максим Афанасьев показал, как выглядит мурал огнеборцам
17:57 10.07.202511 июля - события дня
17:24 10.07.2025В Тюменской области 87 тысяч жителей старшего возраста систематически занимаются спортом
17:13 10.07.2025В Тюмени портовый кран Альбрехт переместили на 230 метров вдоль набережной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора