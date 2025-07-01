2,7 млн пассажиров принимает и отправляет тюменский аэропорт Рощино ежегодно

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличивается ежегодно. К концу реконструкции воздушная гавань сможет обслуживать до 3,8 млн пассажиров в год. На данный момент в Рощино преодолена отметка в 2,7 миллиона человек.

Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Аэропорт Рощино" Сергей Шишко.

Первый этап реконструкции завершили в марте. Появилось новое багажное отделение на первом этаже, на втором — "чистая зона", в которой пассажиры могут ожидать рейс для посадки. Открылись четыре новых выхода на посадку. Дополнительно введены бизнес-зал, ВИП-зал, зал повышенного комфорта. Зона досмотра пассажиров стала больше и комфортнее. Всего площадь реконструкции первой очереди составила около 23 тыс. кв. м.

Сейчас в воздушной гавани идет второй этап работ. Его планируют завершить к февралю 2026 года. Полный финиш реконструкции ожидается в 2027 году, тогда площадь аэровокзала увеличится до 46 тыс. кв. м.

Инна Пахомова