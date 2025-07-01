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В Тюменской области 87 тысяч жителей старшего возраста систематически занимаются спортом

Общество, 17:24 10 июля 2025

департамент социального развития Тюменской области

87 тыс. жителей Тюменской области старшего возраста систематически занимаются спортом. 50 тыс. — приняли участие в различных образовательных проектах. Восемь тысяч — являются "серебряными" добровольцами. Такие данные за первое полугодие привели на заседании межведомственной комиссии в региональном правительстве.

Участники рассмотрели вопросы, затрагивающие реализацию в Тюменской области федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья". Работа в этом направлении в Тюменской области реализуется через региональную программу "Активное долголетие".

"Мониторинг национального проекта "Семья" по итогам полугодия показал, что более 174 тысячи пенсионеров охвачены мероприятиями программы "Активное долголетие". Тюменские пенсионеры регулярно занимаются физической культурой и участвуют в просветительских проектах, посещают клубные творческие формирования, следят за своим здоровьем в Школах здоровья, являются активными участниками системных и массовых мероприятий", - рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

130 тыс. пенсионеров прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Семь центров общения старшего поколения работает при клиентских службах отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области.

С начала года учреждениями культуры Тюменской области было организовано более 9 тыс. мероприятий. Узнать о ближайших событиях можно в группе "Активное долголетие по-тюменски".

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# пенсионеры , социальное обслуживание

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