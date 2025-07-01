Максим Афанасьев показал, как выглядит мурал огнеборцам

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Посвященный огнеборцам мурал окрыли в Тюмени. Видео с историей его появления поделился глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Каждое мгновение их службы — настоящий подвиг мужества и стойкости. Наши герои мгновенно оценивают обстановку, молниеносно принимают решения и действуют уверенно и точно. Спасательная операция — это настоящее искусство, в основе которого богатый опыт и высокий профессионализм. Им ежедневно приходится сталкиваться с непредсказуемостью огня, серьезными рисками и колоссальным эмоциональным напряжением. Именно об этом рассказывает новый мурал", - написал он.

видео: t.me/mv_afanasev

Мурал - это возможность задуматься о цене безопасности и спокойствия. Максим Афанасьев выразил благодарность всем, кто вложил душу в создание этого масштабного проекта.