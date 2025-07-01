В Вагайском районе утонули мужчина и женщина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44–летний мужчина и 62-летняя женщина утонули в Вагайском районе 10 июля. Организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

В озере, расположенном вблизи деревни Араксул, обнаружили тело 44-летнего мужчины, который отправился на рыбалку вместе с другом. Во время рыбалки он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего достали из воды другие рыбаки.

В р. Вагай обнаружили тело 62-летней жительницы с. Вагай. Предварительно, женщина упала в воду и не смогла выбраться. Тело погибшей извлекли из воды в ходе поисково-спасательных мероприятий. Каких-либо внешних телесных повреждений на теле не обнаружено.