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В Вагайском районе утонули мужчина и женщина

Происшествия, 11:52 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44–летний мужчина и 62-летняя женщина утонули в Вагайском районе 10 июля. Организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

В озере, расположенном вблизи деревни Араксул, обнаружили тело 44-летнего мужчины, который отправился на рыбалку вместе с другом. Во время рыбалки он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего достали из воды другие рыбаки.

В р. Вагай обнаружили тело 62-летней жительницы с. Вагай. Предварительно, женщина упала в воду и не смогла выбраться. Тело погибшей извлекли из воды в ходе поисково-спасательных мероприятий. Каких-либо внешних телесных повреждений на теле не обнаружено.

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# СУ СК РФ по Тюменской области

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