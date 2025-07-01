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В тюменском СНТ из-за короткого замыкания загорелся дом

Происшествия, 12:14 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жилой дом загорелся из-за короткого замыкания в тюменском СНТ "Локомотив" 10 июля. Площадь пожара составила 25 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Тобольске за минувшие сутки горели две хозяйственные постройки. Первый случай произошел в Восточном микрорайоне. Площадь пожара составила три кв. м. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Второе возгорание случилось на ул. 1-й Вокзальной. Никто не пострадал. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Еще одна хозяйственная постройка загорелась в п. Демьянка Уватского района из-за короткого замыкания. Огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома. Общая площадь пожара составила 48 кв. м. Пострадавших нет.

Добавим, в Тюменской области 10 июля спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и шесть раз помогли населению. На водных объектах зафиксировали два случая.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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