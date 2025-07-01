Субсидию на открытие своего дела могут получить 180 жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субсидию на открытие своего дела могут получить 180 жителей Тюменской области в 2025 году. Сумма единовременной финансовой помощи составляет 192 тыс. рублей, сообщает департамент труда и занятости населения.

Всего, начиная с 2012 года, в регионе такой возможностью воспользовались 1,6 тыс. женщин. В основном - это жительницы Тюменской области в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием, имеющие несовершеннолетних детей и с трудовым стажем от 10 до 30 лет.

На полученные средства от органов занятости 78 человек зарегистрировались как юридическое лицо, самозанятые – 232, крестьянское, фермерское хозяйство открыли – 15, индивидуальное предпринимательство - 1 тыс. 281.

Сфера услуг и торговли стали наиболее популярными направлениями для открытия бизнеса. Женщины запускают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, пекарни, логопедические кабинеты и дизайн-студии.

Заявление на оказание услуг необходимо подавать на портале "Работа России". За консультацией можно обратиться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.