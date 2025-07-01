Энергоэффективные мероприятия позволили сэкономить "Транснефть – Сибирь" 32,4 млн рублей

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

32,4 млн рублей сэкономила за счет применения энергоэффективных мероприятий компания "Транснефть – Сибирь" за полгода. Этого результата достигли благодаря оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, сообщает акционерное общество.

Для повышения работы насосного оборудования специалисты выполнили замену, капитальный и текущий ремонт агрегатов и электродвигателей, оптимизировали набор устанавливаемых роторов.

Предусмотрели также режим дежурного отопления зданий: в нерабочее время снижали температуру. Эффективность такой меры – экономия 25 % потребления тепловой энергии, а это 97,21 Гкал.

В целом экономия электроэнергии в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" в суммарном выражении составила более 25 млн рублей. Его достигли благодаря оптимизации расходов.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

На автомобильной технике подразделений компании установлена систему ГЛОНАСС. Она контролирует передвижение транспорта и учитывает затраты топлива по фактическому расходу. Благодаря этому с начала года при использовании всех видов автотракторной техники экономия топлива превысила пять млн рублей. Результат стал возможен и за счет повышения эффективности современных методов логистики.

В числе перспективных задач предприятия – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования.