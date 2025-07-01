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Две 17-летние тюменки на электросамокате пострадали в ДТП

Происшествия, 20:37 11 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Электросамокат и автомобиль Hyundai столкнулись на перекрестке ул. Ямской и ул. Ирбитской в Тюмени 11 июля. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Две 17-летние девушки ехали по пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. Они получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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# ДТП , электросамокат

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