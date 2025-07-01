На портале госуслуг 35 новых "жизненных ситуаций" появятся до конца 2025 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще 35 новых "жизненных ситуаций" появятся на портале госуслуг до конца 2025 года. Приоритетные сервисы утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Это сервисы для решения таких вопросов, как планирование и рождение ребенка, оформление опеки и попечительства, организация детского досуга, забота о домашних питомцах, поступление в колледж и другие. Список "жизненных ситуаций" сформирован на основе обратной связи от граждан, результатов анализа качества оказания услуг, а также исследований, которые проводятся в лабораториях пользовательского тестирования услуг", - пояснили в правительстве РФ.

По словам вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг.

"Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через "одно окно" – в МФЦ с бумажными заявлениями и на "Госуслуги" через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций" – граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте", – сказал он.

На федеральном уровне сервисы "жизненные ситуации" для граждан и бизнеса внедряются с 2023 г. Их уже реализовано 35. До конца 2025 г. станет доступно 70-ть.