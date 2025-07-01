  • 12 июля 202512.07.2025суббота
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

На портале госуслуг 35 новых "жизненных ситуаций" появятся до конца 2025 года

Общество, 10:03 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще 35 новых "жизненных ситуаций" появятся на портале госуслуг до конца 2025 года. Приоритетные сервисы утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Это сервисы для решения таких вопросов, как планирование и рождение ребенка, оформление опеки и попечительства, организация детского досуга, забота о домашних питомцах, поступление в колледж и другие. Список "жизненных ситуаций" сформирован на основе обратной связи от граждан, результатов анализа качества оказания услуг, а также исследований, которые проводятся в лабораториях пользовательского тестирования услуг", - пояснили в правительстве РФ.

По словам вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг.

"Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через "одно окно" – в МФЦ с бумажными заявлениями и на "Госуслуги" через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций" – граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте", – сказал он.

На федеральном уровне сервисы "жизненные ситуации" для граждан и бизнеса внедряются с 2023 г. Их уже реализовано 35. До конца 2025 г. станет доступно 70-ть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:18 12.07.2025Петр Вагин приглашает всех на фестиваль "Абалакское поле"
11:02 12.07.2025Футболки с тюменскими принтами представит тобольский бренд к 439-летию областной столицы
10:36 12.07.2025Молодежь Тюмени зовут на дальневосточные форумы
10:19 12.07.2025Закон о поддержке СОНКО расширит возможности помощи участникам СВО и их семьям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора