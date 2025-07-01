В Тюмени к 2040 году разработают новый бренд

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Новый бренд Тюмени обсудят на встрече с экспертами из Москвы, Екатеринбурга и пос. Сенеж в центре стратегического развития "Сибирь" 18–20 июля.

"Его разработают совместно с местными дизайнерами, экспертами по истории, архитектуре и туризму. Предстоит большая работа над концепцией, которая станет частью будущего мастер-плана города до 2040 года. Инициатор разработки мастер-плана центральной части Тюмени до 2040 года — глава города Тюмени Максим Афанасьев. Документ разрабатывается при участии автономной некоммерческой организации "Центр стратегического развития "Сибирь", муниципальных органов исполнительной власти города Тюмени и консорциума под лидерством Института Генплана Москвы", - рассказали в центре "Сибирь".

В числе экспертов: Вячеслав Правдзинский — руководитель Мастерской государственного дизайна в Сенеже, сооснователь образовательного проекта "Дизайн-выходные"; Павел Омелёхин — руководитель и куратор "Дизайн-кода Екатеринбурга" — независимого сообщества, которое занимается дизайном городской среды. Сооснователь "Эникрафта" — продукта по автоматизации дизайна и Николай Зотин — начальник управления дизайна, фото- и видеопродукции Института Генплана Москвы

Регистрация, программа и другие детали — на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено.