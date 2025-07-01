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В Тюмени в районе набережной спасатели обнаружили тело мужчины

Происшествия, 15:03 12 июля 2025

t.me/MCHSTYUMEN72

Тело мужчины обнаружено в реке Тура в районе городской набережной Тюмени 12 июля. На место вызова прибыли сотрудники МЧС России, Тюменской областной службы экстренного реагирования, полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели напоминают: будьте осторожны вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегайте правилами безопасности. При выходе на водоем на лодке - иметь при себе спасательные жилеты, другие средства, которые помогут в экстренной ситуации.

t.me/MCHSTYUMEN72

"Особое внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра, расскажите им об опасности купания без сопровождения взрослых, в несанкционированных местах. Если Вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112", - сказали в МЧС.

видео: t.me/MCHSTYUMEN72

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , река Тура

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