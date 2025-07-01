В Тюмени в районе набережной спасатели обнаружили тело мужчины

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

Тело мужчины обнаружено в реке Тура в районе городской набережной Тюмени 12 июля. На место вызова прибыли сотрудники МЧС России, Тюменской областной службы экстренного реагирования, полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели напоминают: будьте осторожны вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегайте правилами безопасности. При выходе на водоем на лодке - иметь при себе спасательные жилеты, другие средства, которые помогут в экстренной ситуации.

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

"Особое внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра, расскажите им об опасности купания без сопровождения взрослых, в несанкционированных местах. Если Вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112", - сказали в МЧС.

видео: t.me/MCHSTYUMEN72