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В Бердюжском районе зафиксировали случай клещевого боррелиоза

Общество, 12:53 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый случай иксодового клещевого боррелиоза, также известного как болезнь Лайма, зафиксировали в Бердюжском районе.

В конце мая 2025 года мужчина 1993 г.р. обнаружил на ноге клеща, который не успел присосаться. Но уже 6 июня пациент обратился в больницу с симптомами инфекции, с высокой температурой. Сейчас он получает лечение в инфекционном отделении областной больницы №4 в Ишиме, сообщает пресс-служба медучреждения.

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание. Оно передаётся через укус заражённого иксодового клеща. На ранних стадиях болезнь проявляется общими симптомами: лихорадкой, усталостью, головной болью и характерным покраснением кожи, напоминающим мишень.

Если вовремя не диагностировать и не лечить болезнь Лайма, она может привести к серьёзным последствиям. Таким как артрит, неврологические нарушения, проблемы с сердцем и другие болезненные проявления.

Даже после успешного лечения у некоторых пациентов сохраняются усталость и боли, что ухудшает качество жизни. Чтобы избежать серьёзных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Врачи рекомендуют регулярно осматривать себя на наличие клещей и используйте репелленты в зонах повышенного риска. При подозрении на заболевание необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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# здоровье , здравоохранение , клещевой боррелиоз , клещи

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