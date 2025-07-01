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Артем Жога принял участие в открытии регионального этапа Кубка защитников Отечества

Общество, 19:11 12 июля 2025

t.me/zhogaartem

Региональный этап Кубка защитников Отечества стартовал в Нижнем Тагиле. Победители отправятся на Первый Кубок Защитников Отечества УФО в Тюмени.

В открытии соревнования принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

За медали в плавании, армрестлинге, волейболе сидя, пулевой стрельбе и в пара-боксе будут бороться более 100 спортсменов.

"Каждый из них герой, который защищал Родину, а после ранений нашел в себе силы начать активную жизнь на гражданке. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал важность развития адаптивного спорта. По его поручению ведется большая работа по созданию инфраструктуры и увеличению числа массовых спортивных мероприятий", — отметил полпред президента в УФО.

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Победители и призеры отправятся на Кубок полномочного представителя президента России в УФО для Защитников Отечества, который состоится в августе в Тюмени.

В Тюменской области отбор участников на эти состязания проходит до 1 августа. Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах, как пауэрлифтинг, армрестлинг, футбол, волейбол сидя и других, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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# Артем Жога , полпред президента в УФО

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