Областной праздник “Акатуй” отметили в Нижней Тавде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33-й областной чувашский праздник "Акатуй" отметили в Нижней Тавде 12 июля. Гостей знакомили не только с традициями народа, но и рассказывали о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, помощи СВО.

Традиционный национальный праздник земледелия посвящен окончанию весенних полевых работ. Гостей знакомили с традициями и культурой чувашского народа. В течение дня проходили соревнования, гастрономический мастер-класс и детский конкурс "Красавица Акатуй".

От имени заместителя главы региона Павла Белявского присутствующих поприветствовал председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. По его словам, Акатуй отражает самобытность чувашского народа, олицетворяет богатство культурных традиций, гармонично интегрированных в повседневную жизнь Тюменской области.

“Такие праздники нужны, потому что у каждого народа есть своя душа. Индивидуальность и уникальность, которые есть в каждом народе, делают нас могучей силой. На Акатуе можно заметить особенности, присущие только чувашскому народу, но которые приняты культурой России в целом. Такие мероприятия можно познакомиться с историей, людьми – держателями традиций”, – поделился Роман Рзаев.

Национальные праздники приводят к сплочению народа, считает глава Нижнетавдинского муниципального района Сергей Борисевич.

“У нас в Российской Федерации – более 190 национальностей. В Тюменской области проживает 150 национальностей, в Нижнетавдинском районе – 22 национальности. Такие праздники приводят к сплочению. Это объединение всех народов, хорошие, добрые традиции, передающиеся из поколения в поколение. Думаю, это нужно продолжать, укреплять Российскую Федерацию, потому что когда мы едины, мы непобедимы”, – поделился он.

Члену региональной Ассоциации чувашей “Таван” Людмиле Васильевой праздник пришёлся по душе. Она говорит, что встреча с земляками на Акатуе дает ощущение, будто побывал на родной земле. Женщина родилась в Чебоксарах.

“Мне было 24 года, когда я приехала в Тюмень. Живу здесь полвека, здесь мои дети, внуки. Для меня это вторая родина. Сейчас ведут большой проект по горьковской летописи. Душой болею за каждый уголок, обо всем пишу. В 2028 году выйдет летопись “Столетие нашего села”, – рассказала Людмила Васильева.

Чуваши чтят традиции. В семье Людмилы Васильевой варят традиционные напитки, делают изделия с национальной вышивкой.

Отметим, мероприятие посвящено Году героев в Тюменской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе праздника рассказали о вкладе чувашского народа в победу над фашизмом и познакомили зрителей с подвигами современных героев. Гости праздника могли присоединиться к плетению тактических браслетов с волонтерской командой “Горьковские берегини”.

Инна Пахомова