Тюменские специалисты ремонтируют отделение ЗАГСа в Краснодоне

| Фото: Администрация Краснодонского муниципального округа. | Фото: Администрация Краснодонского муниципального округа.

Ремонт отделения ЗАГСа ведут тюменские специалисты в подшефном Краснодоне. Проект имеет особую значимость, так как с 2014 года зал бракосочетаний не функционировал и торжественные росписи молодоженов не проводились. Завершение всех работ, включая внутреннюю отделку и декорирование, запланировано на 2026 год, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Уже завершены ключевые этапы — демонтаж внутренних перегородок и полов, удаление старой штукатурки. До конца 2025 года строители планируют обновить основные конструктивные элементы здания", – рассказал глава муниципального образования Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной Республики Сергей Козенко.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, с 2022 по 2024 год тюменские специалисты привели в порядок почти 80 объектов в Краснодоне. В плане на 2025 год – еще почти 60. "Наша общая цель – улучшение жизни людей. Поэтому в самом начале мы определили основные направления работы – здравоохранение, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, восстановление другой социально значимой инфраструктуры", – подчеркнул глава региона.