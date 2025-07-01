80 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных мошенников за неделю
80 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за с 7 по 13 июля. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей. Наибольшая сумма украденных денег - 4,4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Так, неизвестные позвонили пенсионерке, представились сотрудниками ФСБ и Центрального Банка России. Они убедили потерпевшую перевести деньги через банкомат на "безопасный счет" неустановленного банка.
Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.