  • 14 июля 202514.07.2025понедельник
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

80 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных мошенников за неделю

Происшествия, 11:30 14 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за с 7 по 13 июля. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей. Наибольшая сумма украденных денег - 4,4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестные позвонили пенсионерке, представились сотрудниками ФСБ и Центрального Банка России. Они убедили потерпевшую перевести деньги через банкомат на "безопасный счет" неустановленного банка.

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 14.07.2025Хозпостройки горели в Тюменской области 13 июля
11:30 14.07.202580 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных мошенников за неделю
09:51 14.07.2025В Тюменском районе 10-летнего велосипедиста сбил Hyundai
13:07 13.07.2025Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора