Рейсы из Тюмени в Калининград планирует запустить авиакомпания Nordwind Airlines

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Возможность запуска прямых рейсов из Тюмени в Калининград рассматривает компания Nordwind Airlines. Об этом сообщил ее коммерческий директор Антон Маттис во время пресс-тура в Тюмень для журналистов из Санкт-Петербурга.

"Сейчас мы ведем достаточно интенсивный диалог о запуске прямых рейсов в Калининград. Если все получится, в следующем году эти полеты станут реальностью", — сказал он.

Директору Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрию Пухову понравилась идея, он добавил, у региона сложились хорошие отношения с Калининградской областью.

"Мы часто работаем на профильных деловых туристических форумах, выставках, участвуем в деловой программе. Для бурного и взаимного турпотока не хватает такого прямого рейса. Появление же авиасообщения позволило бы жителям Тюменской области посетить самую западную точку страны. Для представителей другого субъекта — это возможность комфортно и быстро прилететь в Сибирь. Получается очень интересный географический продукт", — считает Дмитрий Пухов.

Он упомянул, что в регионе накоплен позитивный опыт технологии построения межрегионального сотрудничества. Пример тому - соглашение по стратегическому партнерству в сфере развития туризма, подписанное между Агентством туризма и продвижения Тюменской области и авиакомпанией Nordwind Airlines. Оно было заключено на международной выставке-форуме "Путешествуй!" в июне и дало плоды уже спустя месяц.

Так, 9 июля в тюменском аэропорту Рощино встретили борт авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга. На прямом рейсе прибыли представители средств массовой информации северной столицы, на протяжении нескольких дней они знакомились с туристической инфраструктурой региона, оценивали ключевые маршруты. Впоследствии они расскажут об увиденном в своих СМИ, чтобы заинтересовать Тюменской областью жителей Санкт-Петербурга.

Отметим, с 2025 года стал круглогодичным рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень. Авиакомпания Nordwind Airlines пообещала увеличить зимой количество полетов в неделю — с трех до пяти.

На данный момент компания осуществляет из Тюмени перевозки в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу и Ош (Киргизия).

"До конца текущего года мы начнем полеты еще по двум маршрутам — это Бишкек и Душанбе. И с очень большой степенью вероятности будет еще седьмой маршрут — Худжанд", — поделился коммерческий директор Nordwind Airlines.

Инна Пахомова