С турпродуктами Тюменской области познакомят журналистов из Санкт-Петербурга

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Старт первому информационному пресс-туру для журналистов из Санкт-Петербурга дали в Тюмени 9 июля. Гостям покажут туристскую инфраструктуру, ключевые турпродукты региона.

Представители СМИ и авиакомпании побывают на обзорной экскурсии по Тюмени, посетят Тобольский белокаменный кремль и примут участие в фестивале исторической реконструкции "Абалакское поле".

Напомним, месяц назад Агентство туризма и продвижения Тюменской области подписало соглашение по стратегическому партнерству в сфере развития туризма с авиакомпанией Nordwind Airlines на международной выставке-форуме "Путешествуй!". Активные процессы по интеграции возможностей, ресурсов для совместной работы начались уже на следующий день после этого, подчеркнул директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

“Вместе с авиакомпанией Nordwind пригласили гостей из Санкт-Петербурга для того, чтобы усилить информирование о том, ради чего стоит поехать в регион и пройти посвящение в сибиряки. А наши друзья, компания Nordwind, интегрировала информацию о нашем турпотенциале на свои ресурсы, которыми пользуются клиенты авиакомпании. Люди узнают еще больше поводов приехать к нам. Думаю, это только первый шаг. Авиакомпания занимается не только направлением из Санкт-Петербурга в Тюмень. У нас есть прекрасная возможность каждое из направлений совместно продвигать и с помощью этого увеличивать турпоток”, – поделился Дмитрий Пухов.

Отметим, Nordwind Airlines входит в число крупнейших российских авиакомпаний по пассажирообороту. Базовые аэропорты перевозчика расположены в Москве (Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Казани и Махачкале. Компания запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы и Киргизии в Тюмень. По данным за 2024 год, регион из указанных направлений посетили около 166 тыс. человек. На первом месте в статистике как раз гости из Санкт-Петербурга: за минувший год Тюменскую область посетили около 97 тыс. человек.

Благодаря тому, что авиакомпания планирует наращивать объем перевозок, это позволит решить задачу по удвоению турпотока в Тюменскую область.

“Работать с Санкт-Петербургом – одно удовольствие. Уверен, что развитие этого направления сделает наши турпотоки еще более активными”, – заключил Дмитрий Пухов.

Nordwind Airlines планирует увеличить количество направлений и рейсов по каждому из них. Число перелетов между Санкт-Петербургом и Тюменью вырастет с трех до пяти, сказал заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании Антон Маттис.

"С 2026 года планируем увеличить и количество рейсов из Махачкалы. Только в этом году планируем перевезти почти 200 тысяч пассажиров. У нас действуют хабы в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Стремимся развивать полеты в Тюмень в связке с уже действующими хабами авиакомпании. Мы рассчитываем на устойчивый спрос и готовы продолжать наращивать объемы перевозок", – произнес он.

Инна Пахомова