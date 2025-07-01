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Журналисты из Санкт-Петербурга находят Тюмень привлекательной для туристов

Общество, 13:07 12 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюмень может заинтересовать туристов из Санкт-Петербурга хорошей набережной, термами, гастрономией и настоящим летом, считают журналисты из северной столицы, которые побывали в Тюменской области.

Пресс-тур для представителей СМИ из Санкт-Петербурга стал возможным благодаря партнерству Агентства туризма и продвижения Тюменской области с авиакомпанией Nordwind Airlines. Борт с журналистами встретили в тюменском аэропорту Рощино 9 июля. 12 июля гости приняли участие в круглом столе в отеле "Ремезов", на котором презентовали турпотенциал региона.

По словам директора Агентства туризма и продвижения региона Дмитрия Пухова, в ходе пресс-тура стояла задача — в сжатые сроки показать разнообразие видов туризма, существующих в регионе.

"Во-первых ввели гостей в культурно-исторический контекст, познакомили со всем, что касается истории города и региона, послушали все истории об исторических личностях, событиях, которые здесь происходили и на каждого из нас так или иначе повлияли. Во-вторых мы обязательно показываем формат нашего оздоровительного туризма, да, и посетили один из популярнейших термальных комплексов. Сегодня журналисты продолжат изучать эту тему, познакомим их с другим форматом оздоровительного комплекса. В каждый день встроены наши гастрономические возможности, гостям демонстируют разные концепции ресторанов", — рассказал Дмитрий Пухов.

Так как событийный туризм является еще одним повод задержаться в регионе, журналистов отвезли на фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", который проходит в эти дни в Тобольском районе.

Петербуржцы остались под впечатлением от посещения Тюменской области. Они считают, что было интересно провести здесь время.

Как отметил журналист “МК в Питере” Тимофей Шабаршин, Санкт-Петербург — сам по себе туристический город. Многие местные жители практически не ездят в центр, потому что там не протолкнуться из-за большого количества путешественников. Сейчас, по его словам, появляется следующая тенденция: петербуржцы летят куда-либо в пределах страны для того, чтобы отдохнуть, посмотреть, увидеть что-то новое.

“Тюмень может заинтересовать жителей Санкт-Петербурга. Здесь есть интересная набережная, по которой приятно погулять. В городе хорошо обстоят дела с ресторанами. Кормят здесь вкусно, с соблюдением гастрономических традиций. Так получилось, что в этом году в Санкт-Петербурге мы практически не видели лето. Когда прибыли в Тюмень, здесь было плюс 25 градусов, я как будто прилетел в жаркую страну, где я смог увидеть солнце”, — заключил Тимофей Шабаршин.

По его словам, Тюмень для него – на первом месте среди регионов, в которых он побывал в последнее время. Сразу заметна чистота, ухоженность города, развитая инфраструктура. Пресс-тур, по словам гостя, был организован хорошо. Журналист полагает, что приедет в регион еще раз в качестве туриста.

"Было действительно очень познавательно, интересно. Я сам сибиряк, но то, что я увидел, стало для меня в какой-то степени открытием. Я ощутил порыв энтузиазма в дальнейших действиях по развитию въездного туризма в Тюменскую область", — поделился заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис.

Ему особенно понравилось пребывание в Тобольске. Антон Маттис считает этого город классическим образцом туристической дестинации, который может формировать значительный и устойчивый туристический поток. Огромное число локаций, сконцентрированных в одном месте, дает огромный плюс.

Инна Пахомова

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , Дмитрий Пухов , Санкт-Петербург , туризм

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