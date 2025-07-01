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В Тюмени бульвар Ершова построили на 30 %

Экономика, 11:52 14 июля 2025

t.me/gkh72to

Бульвар Петра Ершова вдоль пр. Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье в Тюмени построен на 30 %. Подрядчик монтирует систему освещения, прокладывает дорожки, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Пространство получит арт-объекты - персонажи сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".

"Это одна из семи территорий, которые благоустраивают в Тюменской области в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году в рамках всероссийского голосования облик для будущего бульвара выбрали более 24 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.

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# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Петр Ершов

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