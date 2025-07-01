Молодые архитекторы из 10 регионов России разработают проекты центра Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Молодые архитекторы из 10 регионов России разработают проекты для развития центра Тюмени. Свои работы 24 студента вузов представят в финале Всероссийской летней школы "Будущие архитекторы" в Тюменском индустриальном университете. Стартовало событие 14 июля и продлится неделю.

По словам руководителя проекта Future Architects и организатора Всероссийской летней школы "Будущие архитекторы" Оскара Арсланова, школа проходит ежегодно в разных городах.

"Основная задача — развитие городов за счет решения локальных проблем. Наша задача — предложить интересные идеи. Будем рассматривать участки набережной и ту территорию, которую можно было бы модернизировать. Основные проекты, которые мы берем в разработку летней школы, связаны с благоустройством среды, реновацией, ревитализацией улиц. Мы должны привнести свой вклад в результате межрегионального обмена", - уточнил руководитель проекта.

Отраслевое сообщество ждет нового взгляда и идей — сориентировал участников летней школы генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь" Артем Павлюченко.

"В Тюмени развитое архитектурное сообщество. Есть профильный вуз, но всегда интересно мнение молодых специалистов из разных городов. Мы для разработки представили центральную часть города, которую сейчас тоже прорабатываем – это Цветной бульвар, площадь Согласия, сквер Немцова. Это сердце Тюмени. Идеи, возможно, станут базой для проработки уже полноценной градостроительной концепции", - отметил Артем Павлюченко.

Участников школы "Будущие архитекторы" ожидает насыщенная программа знакомства с городом, изучение городского ландшафта и архитектуры, общение с лекторами и экспертами.

Директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин отметил, что студенты мотивированы. Им интересно посмотреть Тюмень и, таким образом, расширить географию своих познаний. В свою очередь, город получит проекты, которые, возможно, будут полезны для развития областного центра. Выбирали задания для участников проекта кураторы – ими стали четыре студента Тюменского индустриального университета. Они определили территории, подготовили базовые исходные материалы.

Город на будущих архитекторов из разных регионов России произвел большое впечатление. Студентка четвертого курса Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Елена Анисимова впервые в Тюмени.

"Мне очень понравилась Тюмень. Я походила по набережной, по церквям, центру города. Отметила то, как сформировано пространство города, композиция. Меня восхитил Цветной бульвар. Ожидаю ярких эмоций, невероятных решений, ведь когда очень много людей собираются, они выдают суперрезультат", - поделилась старшекурсница.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что проект Всероссийской летней школы "Будущие архитекторы" существует пять лет. Он объединил 40 регионов России и пять стран. За это время команда провела 70 событий, создано более 30 проектов, участниками сообщества являются пять тысяч человек.

Оксана Корнеенкова