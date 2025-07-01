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70 графических работ Зураба Церетели представят в тюменском музее Словцова

Общество, 08:56 15 июля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экспозиция "Калейдоскоп жизни" начнет работу в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 17 июля. В экспозиции будет представлено свыше 70 графических работ Зураба Церетели, выполненных по большей части в технике шелкографии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Имя Зураба Церетели известно во всем мире. Президент Российской академии художеств, Народный художник РФ, Герой Социалистического труда, посол доброй воли ЮНЕСКО – он вошел в историю как один из самых масштабных и противоречивых творцов XX–XXI века. В апреле 2025 года художник ушел из жизни, и выставка в Тюмени – дань памяти его глубокой и масштабной личности.

В Тюмени будет показано камерное направление его творчества — графика. Герои работ — это люди, животные, птицы, словно выныривающие из глубин коллективной памяти.

Выставочный проект будет доступен по программе "Пушкинская карта". Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова

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