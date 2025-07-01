За ходом капремонта в многоквартирниках и содержанием земельных участков следят тюменские депутаты

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

За ходом капитального ремонта в многоквартирных домах и содержанием земельных участков после сноса частных строений следят депутаты Тюменской городской думы в своих округах. Еще один актуальный вопрос в летний период для народных избранников — соблюдение закона о тишине в жилых районах.

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов идет на ул. Куйбышева и на ул. Новосибирской. В районе ул. Московский тракт и ул. Транспортная в рамках капремонта общедомового имущества многоквартирных домов ведутся строительные работы по замене инженерных сетей теплотрассы. За исполнением работ в своем округе следит Екатерина Вешкурцева. Депутат отмечает, что жители активно интересуются качеством проводимых работ.

При возникновении вопросов по ходу капремонта общедомового имущества народный избранник встречается с жителями, рассказывает о текущих процессах, определяется с возникшей ситуацией и принимает решение совместно с жильцами.

Содержание земельных участков, освободившихся после сноса частных домов в районе улиц Карагандинской, Ямбургской, Алтайской, Целиноградской и Семипалатинской, обследовали депутат Дмитрий Ошурков и руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук. На территории выявили факты некачественной обрезки деревьев и несвоевременного скашивания сорняков и сухой травы, которая может загореться и нанести ущерб соседним участкам.

Дмитрий Ошурков сообщил, что руководитель управы КАО обещал в кратчайшие сроки навести порядок на этой территории.

"Важно отметить, что действующая власть оперативно реагирует на обращения и демонстрирует открытость и готовность к конструктивному диалогу, совместной деятельности во благо жителей нашего города", — прокомментировал депутат.

О нарушении закона о тишине Александру Жукову сообщили жители домов по ул. Рационализаторов. Горожане пожаловались на шум после 23 часов. Громкая музыка и крики, которые мешают отдыхать тюменцам в ночное время, доносятся из кафе "Ниагара". Депутат выслушал претензии жителей и взял вопрос на контроль. Обращение горожан принято и уже направлено по компетенции.